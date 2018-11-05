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السيسى: يجب أن نستعد لمواكبة تطور وسائل التواصل الاجتماعى..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة الاستعداد والعمل على مواكبة التطور الحادث في وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب بضرورة ان نتعامل مع التطور الحادث في عالم التكنولوجيا ووسائل التواصل بشكل متوازن وان نعمل على إثراء الشخصية الانسانية.

واضاف الرئيس، خلال فعاليات المائدة المستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعى، أنه يجب أن نثري شخصيتنا الإنسانية قبل المصرية، مؤكدا أن تطور وسائل التواصل الاجتماعى شكل خطرًا على المنطقة العربية منذ عام 2010.

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