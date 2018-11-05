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السيسي: تشكيل لجنة بحثية لتعظيم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم تشكيل لجنة بحثية قومية لمناقشة قضية وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت من كافة الجوانب، لتعظيم نقاط الاستفادة من شبكات التواصل.

واكد "السيسي" في كلمته خلال فعاليات المائدة المستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، على ان اي محاولة لمنع وسائل التواصل الاجتماعي لن تنجح، ولابد من التعامل مع الواقع والنجاح في الاستفادة منها .

وأوضح الرئيس السيسي، أن اي اختراع يمكن ان يكون أداة للبناء والتدمير في نفس الوقت، ولابد من الوعي بكيفية تحويله إلى أداه للتعليم والبناء والتعمير، متابعًا: "الاولاد يتعلموا بالمشاهده والامهات بيبقوا قاعدين ماسكين الموبايل والأطفال بيتعلموا منهم".
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