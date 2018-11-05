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السيسي: تطور وسائل الاتصال تسبب في خطر كبير على المنطقة العربية..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التقدم الكبير الذي تحرزه الدول المتقدمة، ساهم فيه قدرتهم على التعايش مع الانترنت بشكل يقلل من مخاطره والعكس بالنسبة لنا حيث يؤثر فينا بشكل كبير.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال فعاليات المائدة المستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أن تطور وسائل الاتصال في 2010 تسبب في خطر على المنطقة العربية حيث لم نكن مستعدين له، واثر فينا بالسلب.

وشدد على ضرورة ان نكون جاهزين ومستعدين لتطور وسائل التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى ان الشائعات كانت موجودة على مدى التاريخ لكنها تطورت بشكل كبير مع تطور وسائل الإعلام.
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