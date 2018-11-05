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نقيب الفلاحين: تدهور إنتاجية الزيتون بسبب العفن الأسود

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
محمود محسن
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن تدهور إنتاجية زراعات الزيتون هذا العام بنسبة لا تقل عن 40% عن العام الماضي بسبب التغيرات المناخية وانتشار الآفات كدودة براعم الزيتون والحشرات كحشرة المن والتربس التي تؤدي لظهور ندبة عسلية ينمو عليها العفن الأسود أحد أقوى الأسباب في تدهور الإنتاجية مشيرا إلى أن المساحة المزروعة من أشجار الزيتون وصلت هذا العام ل200 ألف فدان بحوالي 20 مليون شجرة زيتون وأننا الآن في موسم جني الزيتون الذي يبدأ في منتصف سبتمبر ويستمر حتي منتصف نوفمبر وتنتشر زراعة الزيتون في مصر في محافظة الوادي الجديد والبحيرة وسيناء والفيوم وأسيوط والإسماعيلية والجيزة .

وتختلف متوسط الإنتاجية حسب كثافة الزراعة والصنف المنزرع وعموما يبلغ متوسط إنتاج الشجرة الواحدة في السنة الثالثة من الزراعة حوالي 3 كيلو جرام تزداد في السنة الرابعة إلى 10 كيلو جرامات، ثم تزداد في الخامسة إلى 20 كيلو جراما.

وتبلغ في السنة السادسة من الزراعة حوالي 40 كيلو جراما.

ثم تستقر بعد السنة الثامنة عند 70 إلى 100 كجم إذا كان هناك اهتمامًا جيدًا بالخدمة التسميدية والري .

وأضاف أبوصدام أن شجرة الزيتون تعتبر من أفضل الأشجار الواعدة للزراعة في مصر لرخص سعر شتلة الزيتون مقارنة بأسعار الشتلات الأخرى كذلك سهولة العناية به وتحمله للظروف القاسية وعدم حساسيتها للإصابة بالأمراض كما أنه غير مكلف في برنامج تسميد أو تقليمه .

لافتا أن الأصناف المنتشرة بمصر صنف العجيزي والعقص والتفاحي ويصل متوسط سعر لتر الزيت حوالي 80 جنيه ويكلف فدان الزيتون حوالي 10 آلاف جنيه وتعيش الشجرة لمدة قد تصل لألف سنه تزرع في شهر مارس من كل عام وتنتج بعد ثلاث سنوات في شهر أبريل. مشيرا إلي أن أسعار الزيتون (على الشجرة) لموسم 2018، سجلت سعرا يتراوح بين 9 و10 جنيهات للكيلو، وفقا لعقود تم توقيعها.

وأشار نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعة مطالبة بالتحرك بسرعة للقضاء علي العفن الأسود وإرشاد مزارعي الزيتون للخطوات التي يجب اتباعها خاصة وأننا في وقت جني المحصول وان مصر تستورد 97 % من احتياجها للزيوت وان معظم زراعات مصر من الزيتون تذهب لصناعة المخلل في ظل عدم وجود مصانع لعصر الزيوت بكمية كافية مما يهدر قيمة مضافة كبيرة جدا يمكن إضافتها للاقتصاد لو تم الاستغلال الأمثل لهذه الشجرة المباركه التي تنتج زيت من انفع الزيوت علي سطح الارض.
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