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بين الناس

أهالى كفر بهيدة بالدقهلية : أراضينا فى طريقها للبوار

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:15 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى قرية كفر بهيدة بمحافظة الدقهلية من الاهمال المسئولين بمديرية الزراعة بالدقهلية والتقاعس عن تطهير ترعة القرية  الذي قد يؤدي إلي تدمير الاقتصاد الوطني المتمثل في الاقتصاد الزراعي .

واضاف الأهالي فى رسالتهم من خلال شكاوى صدى البلد : اراضينا فى طريقها للبوار لأن ترعة الحاشية ومسقى الرقاق لم يعد فيها مياة لنروى زرعنا بسبب الاهمال وعدم الاهتمام بتطهيرها.

واستغاث المواطنون بالمسئولين لسرعة التعامل مع الأمر ومعالجته.

يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

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