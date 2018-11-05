رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 26.. صور

شهدت كلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية، اليوم، حفل تخرج الدفعة 26 (البرنامج العادي) لعام 2018 بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم.



وفي كلمته أكد "جابر"، على أهمية هذا اليوم الذي يعتبر تتويجا لسنوات من الكد والكفاح للوصول لتلك اللحظة، كما أكد على ضرورة استمرارهم في تحصيل العلم من الاتجاهات الحديثة فى مجال التخصص في رياض الأطفال حيث إن العالم يشهد تطورا تكنولوجيا هائلا ويجب علينا مواكبته.



وأشارت الدكتورة هدى بشير، عميد كلية رياض الأطفال، إلى أهمية التدريب المستمر والتنمية والتطوير في مجال رياض الأطفال، وأكدت على ضرورة التواصل مع الكلية لثقل المهارات التدريسية.



كما أكدت الدكتورة رحاب صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على أهمية دور معلمة رياض الأطفال فى غرس القيم وتنمية روح المواطنة في براعمنا الصغار.