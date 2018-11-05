البيئة: بحث دمج الصحة والتعدين والطاقة في مؤتمر التنوع البيولوجي

أكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة ان مؤتمر التنوع البيولوجى الذى سيعقد بشرم الشيخ الأسبوع القادم هو مؤتمر عالمي سوف يناقش المشكلات العالمية للتنوع البيولوجي علي مستوى العالم حفاظا علي أنواع الحيوانات من الانقراض.



جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الذى عقدته وزارة البيئة تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع عدد من الصحفيين والإعلاميين للرد على عدد من الإستفسارات فى عدد من المجالات الخاصة بمؤتمر التنوع البيولوجي.



وقال الدكتور أحمد سلامة مستشار الوزير لشئون المحميات ان جلسات مؤتمر التنوع البيولوجي يتضمن مجموعة من المشاكل العالمية أهمها دمج الصحة في التنوع البيولوجي في الجلسات الرئيسية ومراعاة معايير التنوع البيولوجي في التعدين والطاقة وتطبيقها من خلال الشق رفيع المستوى كل دولة علي حدى والسير وفق معايير محددة دولية وليس علي مستوى مصر فقط.



وأشار سلامة ان كل دولة ستتخذ الخطوات والإجراءات لدمج الصحة في التنوع البيولوجى و تابع ان موضوع انتشار الثعابين في مصر غير مزعج مثلما نعتقد وان مصر من اقل الدول التى يوجد بها خلل في انتشار الثعابين كل دول العالم التى يوجد بها مدن طبيعية لهذه النوع.