جامعة متروبوليتانا المكسيكية تمنح باحثا مصريا وسام الجدارة في العلوم الزراعية

منحت جامعة متروبوليتانا المستقلة بالمكسيك وسام الجدارة والتميز لأفضل طالب دكتوراه لعام 2018 في العلوم الزراعية للباحث عمرو المصري المدرس بكلية الزراعة جامعة المنوفية تخصص الميكروبيولوجيا الزراعية عن فترة دراسته للحصول على الدكتوراه بجامعة متروبوليتانا.



وقال الباحث عمرو المصري إن هذه الجائزة تمنح عن أفضل مجموعة أبحاث مقدمة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا خلال سنوات الدراسة للدكتوراه،وتم منحها للباحث عن موضوع دراسته التي جاءت في خمسة أبحاث عن استعمال نوعين من الخمائر ودراسة تأثيرهم على الهضم وإنتاج الغاز في كرش الأغنام والأعور في الأرانب.



وبهدف العمل إلى تقليل الغاز الناتج من عمليات الهضم في الحيوان لتقليل المغص وكذلك تقليل التلوث البيئى الناتج عن إنبعاث تلك الغازات المتمثلة في ثاني أكسيد الكربون والميثان وذلك من خلال الكائنات الحية الدقيقة.