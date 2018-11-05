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أخبار العالم

صحيفة: هل يؤثر كافانو على نتائج انتخابات التجديد النصفي في أمريكا ؟

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:21 م
بريت كافانو
بريت كافانو
أماني إبراهيم
أجرت صحيفة "واشنطن بوست" تحليلا، لمناقشات الأمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تصدر القاضي بريت كافانو تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وسيطر على الرأي العام للبلاد بعد فوزه بمنصب رئيس المحكمة العليا، بعدما صوّت مجلس الشيوخ الأمريكى لصالحه، في محاولة لتحديد ما إذا كان دعم ترامب للقاضي الذي اتهم بالتحرش الجنسي سيؤثر على انتخابات التجديد النصفي.

جاءت هذه الدراسة وفقا لقياس نسبة تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفعلية، وكشفت نتائجها عن أن ترشيح كافانو لقى نسبة كبيرة من اهتمام الأمريكيين، فوفقا للدراسة التي استمرت لثلاثة أسابيع، واحدة من كل 79 تغريدة في الولايات المتحدة الأمريكية ذُكر فيها اسم كافانوه، أما في يوم جلسة القضاء فازدادت النسبة لتصبح واحدة من كل 22 تغريدة، وطغت هذه النسبة من التغريدات على كل المواضيع الأخرى، سواء السياسية أو غيرها خلال هذا الوقت، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية. 

ولتقييم استجابة وسائل الإعلام الاجتماعية لجلسة السمع والتأكيد لـ كافانو، تم جمع كل تغريدة تم إرسالها جغرافيًا في الولايات المتحدة من 14 سبتمبر، وهو اليوم الذي نشر فيه رونان فارو وجاين ماير في صحيفة نيويوركر أول إدعاء ضد كافانوه واتهامه بقضايا اعتداء جنسي، حتى السادس من أكتوبر، وهو اليوم الذي تم تأكيده، ووصل عدد التغريدات إلى 31.5 مليون تغريدة.

بالإضافة إلى ذلك تم جمع كل التغريدات المشفرة جغرافيا، لتحديد البيئة العامة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى 24.4 مليون تغردة، ولاحظوا أن التغريدات الغير مبوبة جغرافيا يستخدم فيها الأشخاص لغة بذيئة، وسيطرت العديد من الأحداث البارزة على عناوين الصحف الأمريكية منذ بدء تلك الجلسات، ولم تحدد الصحيفة حتى الآن كيف من الممكن معرفة تأثير ذلك على نتائج الانتخابات.

تحدى ترامب بترشيح كافانو كل الاتجاهات، وأثار ترشيحه وفوزه اهتمام الرأي العام في البلاد، وكان العديد من الأمريكيين على استعداد للمشاركة في النقاش العام، والاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ حول هذا الموضوع، في حين أن حجم انتباه الجمهور كان مذهلًا، حيث ظهر غضب مفاجئ واستخدام لهجة متدنية وألفاظ بذيئة في كل المحادثات أو التغريدات التي تدور عن كافانوه.
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