ننشر أبرز ملاحظات القومي لحقوق الإنسان على قانون الجمعيات الأهلية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي على موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية وفي نفس السياق أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان ملاحظاته الكاملة على قانون الجمعيات الأهلية منذ عام 2016.



وكانت ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك مواد تحمل شبهات دستورية حول بعض المواد بالإضافة إلى مخالفات في أحكام المشروع للدستور والمعايير الدولية



وأضاف المجلس القومي لحقوق الإنسان أكدت أن الفقرة الأخيرة من المادة "8" والمادة " 7" تحوم حولها شبهة عدم الدستورية بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 19 المادة 60-68-2

