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أخبار البلد

محمد سالم: المحميات الطبيعية أداة رئيسية للحفاظ على بقاء الأجناس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حنان توفيق
أعلن الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة ان المحميات الطبيعية احدى الادوات الرئيسية للحفاظ على التنوع البيولوجى الذى يعد السبيل الرئيسى لبقاء الجنس البشرى مشيرا الي أن الحفاظ على الموارد الطبيعية لم يعد رفاهية.

وقال سالم خلال مؤتمر الاعلان عن اهم النقاط التي ستناقش خلال مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ ان دول العالم اتفقت على ضرورة ان تعلن عن نسبة ١٥% من مساحتها كمحميات طبيعية مع حسن اختيار سبل ادارتها ..لافتا الى ان مصر سبق وان اعلنت عن ١٥ % من مساحتها كمحميات طبيعية وهناك دولة مثل فرنسا اعلنت 38% من مساحتها محميات طبيعية.

واضاف سالم ان ضمان استمرار حماية المحميات الطبيعية يأتى لسبب هام وهو خدمة التنوع البيولوجى حيث ان نسبة ال ١٥ % هى النسبة التى يمكن ان تعالج الاخطاء التى يرتكبها البشر فيما يخص الحفاظ على الطبيعة وهذه النسبة ستحقق ايضا الاستدامة.

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