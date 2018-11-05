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وزير الشباب السنغالى يشرح تجربة بلاده فى التنمية المستدامة..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد وزير الشباب السنغالى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى متفهم جيدًا لأهمية الاستفادة من الشباب، لافتًا إلى ان مصر مهد الحضارات والثقافة وهى التى جمعت مختلف شباب العالم فى جو من الوئام والترحاب.

واضاف الوزير السنغالى خلال فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، يجب مناقشة التنمية المستدامة لمعرفة التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة ويجب على كافة المجتمعات الانسانية ان تجد تلبية لاحتياجاتها والوفاء بمتطلبات الاجيال، مشيرًا إلى ان حكومة السنغال قامت بالعديد من الاستثمارات فى هذا المجال ومن خلال تعبئة القدرات لتنفيذ خطة السنغال للطوارئ من أجل الوفاء بكل أهدافنا وتحقيقها وما يجعل من السنغال احدى لدول الكبيرة فى افريقيا لاستثمار الطاقة الشمسية، من خلال التنوع البيئى فى مجال السلام والحفاظ على الثروة السمكية والعمل فى مجال البيئة الخضراء، والخدمة العسكرية الخاصة بالشباب والعمل التطوعى للشباب وتغيير المسلك فى الحياة وظروف الحياة والشعوب.

وتابع " نعمل فى مجال اعادة التدوير فى السنغال واطلاق المبادرات والقوانين فى مجال اعادة تدوير البلاستيك ويدخلنا فى مجال التنمية المستدامة، والاقطاب المدنية تعمل الحكومة السنغالية فى هذا المجال للعمل من أجل بناء العاصمة الخضراء لوجود مدن خضراء.

وتوجه للرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر لما يوليه بالاهتمام الذى يوليه للشباب.
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