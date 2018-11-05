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حوادث

إصابة 6 أشخاص في سقوط أسانسير عمارة بالزقازيق

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
وائل شاهين
شهدت منطقة الحناوي بمدينة الزقازيق، اليوم، حادث سقوط أسانسير من الطابق الثالث بعمارة سكنية بالزقازيق، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وتفصيلا؛ تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بسقوط أسانسير من الطابق الثالث بعمارة سكنية بمنطقة الحناوي بمدينة الزقازيق.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

واتضح أن سبب الحادثة زيادة عدد الافراد الذين استقلوا الأسانسير عن الحمولة المخصصة للمصعد.

وأكد الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية أن المصابين إصابتهم تنوعت ما بين كدمات وسحجات وردود وتلقوا العلاج اللازم بمستشفى الأحرار بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.
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