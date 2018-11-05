ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي: حرية العقيدة مكفولة للجميع.. وعازمون على بناء دور عبادة لكل الأديان

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:09 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد عبد المنعم
شهد اليوم الثاني من منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ، عددا من الجلسات في محاور السلام والتطوير والإبداع، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أدلى بعدد من التصريحات خلال جلسات المؤتمر.

وكان من أبرزها تصريح الرئيس السيسي، أن شباب مصر قام بمواجهة الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة قبل السلاح، مما يدل على الوعي الكامل لأبناء الشعب المصري، كما عبر عن عظيم فخره بشباب مصر الواعد وعزيمتهم على تنفيذ رغباتهم وتحقيق غاياتهم.

وأكد الرئيس أنه من حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء أو لا يعبد، مشيرا إلى أن الاعتقاد حرية شخصية وحرية العقيدة حق من حقوق المواطن، وإن الدولة مصرية عازمة على بناء دور عبادة لكل الأديان في مصر.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة أصبحت تبني في كل مجتمع جديد دور عبادة لكل الطوائف والديانات، مضيفا : "لو هناك يهود فى مصر لبنيت لهم الدولة دور عبادة"، مشيرا إلى أن من أهم المطالب في هذه الفترة هو تصحيح الخطاب الديني، مبديا إعجابه بالحماس الشديد لدى الشباب، وأن هذا الحماس يصنع المعجزات ويبني الحاضر ويعبر بالجميع نحو المتسقبل عبورا آمنا.

وصرح الرئيس بدعمه الكامل لمبادرة شباب مصر للعودة للإنسانية، كما دعا الشباب للحوار الجاد والبنَّاء خلال منتدى شباب العالم.

وطالب أن نؤمن جميعا بالحلم والسعي على تحقيقه، مهما كانت الصعوبات، فالأحلام لا تسقط بالتقادم، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في سبيل تحقيق التقدم لأوطانهم.

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
loading...

ترشيحاتنا

بلومبرج بيزنس: العاصمة المصرية الجديدة حلم مستحيل تحول إلى واقع

الكاف يوجه رسالة خاصة للأهلي والترجي قبل إياب نهائى إفريقيا

ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

والي: 5 مليارات جنيه إجمالي الدعم السنوي لذوي الإعاقة

خبير تربوى: النظام التعليمى فى الشرق الأوسط يعتمد على الحفظ.. فيديو

شاهد.. أول رد فعل لصلاح بعد مواجهته للنني بمبارة ليفربول وأرسنال

حملة في السعودية لمقاطعة موقع أمازون الأمريكي

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة النجم الأحمر واستبعاد شاكيري

السعودية لـ الأمم المتحدة: سنقدم قتلة خاشقجي للعدالة

إحالة مسئولين في ماسبيرو للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة

كلوب حائر بشأن سفر شاكيري إلى صربيا مع ليفربول بعد واقعة كأس العالم

مذيع beIN Sports يعتذر للأهلى قبل مواجهة الترجى بنهائى إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

فيديو

السيسي ينتقد أداء وسائل الإعلام: تغطيات فقيرة للتجارب الناجحة في المجتمع
السيسي: نحرص على إبقاء أكاديمية تأهيل الشباب بعيدة عن الترهل..فيديو
خبير تربوى: النظام التعليمى فى الشرق الأوسط يعتمد على الحفظ.. فيديو
وزير الشباب السنغالى يشرح تجربة بلاده فى التنمية المستدامة..فيديو
شوقي: عدد المعلمين في مصر يفوق تعداد سكان بعض الدول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟