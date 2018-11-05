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ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني.. العقوبات الأمريكية تسبب خسائر بالمليارات لـ طهران وأوروبا.. وشركات البترول والطاقة والسيارات والطيران والبنوك أبرز المتضررين.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:30 م
صدى البلد
حسن محرم
- الشركات الأوروبية تندم على إعادة علاقاتها الاقتصادية مع ايران
- توتال تتعرض لخسائر بقيمة 5 مليارات دولار بسبب العقوبات الامريكية
- أيرباص تضطر لإلغاء اتفاق بـ 100 طائرة لإيران
- وأه تي إر الفرنسية مجبرة على وقف صفقة 20 طائرة
- شركات السكك الحديدية الإيطالية تعاني خسائر كبرى

شكل عودة تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، ولكن أيضا للعديد من الشركات والبنوك الأوروبية التي عجلت بالدخول في اتفاقيات مالية مع طهران عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني.

كشفت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية ان الشركات الأوروبية التي ستضطر بموجب العقوبات الأمريكية، أن تقطع علاقتها وتوقف استثماراتها مع إيران.

- قطاعات تأثرت بالعقوبات

وتشمل العقوبات الأميركية على إيران عددا من القطاعات وأهمها:

- إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

- إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خصوصًا التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة النفط الدولية الإيرانية، وشركة النقل النفطي الإيرانية، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

- عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012.

- العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010.

- خسائر بالمليارات للمؤسسات الأوروبية

ودخلت عقوبات امريكية قاسية ضد إيران حيز التنفيذ اليوم، وتضم عقوبات بترولية وعقوبات مالية، لكل شركة تحاول التعامل مع طهران.

وبحسب القناة فإن العديد من الشركات الأوروبية سارعت لفتح باب للاستثمار مع إيران بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، لكن قرار ترامب بإعادة العقوبات يجبر هذه الشركات على التراجع، هذه التراجعات ربما تكلف شركات مليارات الدولارات.

- شركات السيارات الأوروبية أبرز الخاسرين

ومن بين هذه الشركات التي ستتأثر بالعقوبات الامريكية، شركة فولكس فاجن الألمانية الخاصة بصناعة السيارات، وكذلك شركة دايملر، مصنعة الشاحنات الأوروبية.

الشركات التي ستجبر على الانسحاب من الاستثمارات مع إيران، شركة رينو، على الرغم من عدم تأكيدها التراجع عن نشاطها في إيران حتى الآن.

- أيرباص تفقد صفقات بمليارات الدولارات

وفي مجال الصناعات الجوية، ستجد شركة أيرباص، عملاق الصناعة الجوية الأوروبية، نفسها أمام وطئة القوانين الأمريكية، مما سيجعلها الانسحاب من الاتفاقيات بتزويد طهران بت 100 طائرة.

ليس معروفا مستقبل الصفقة بين شركة "أه تي إر" الفرنسية وإيران بشأن تزويد شركة إيران أير بـ 20 طائرة مدنية، إذ تم تسليم 8 منهم حتى الآن.

- توتال وأيني وسيمنز خسائر فادحة

وفي مجال الطاقة، ستعاني شركة "توتال" الفرنسية من خسائر بقيمة 5 مليارات دولار، بعد توقيعها اتفاق استكشاف حقول غاز في إيران.

وأيضا الشركة الإيطالية "إيني" سوف تتعرض لخسائر، لاسيما وأنها وقعت اتفاق مع إيران بالحصول على 2 مليون برميل نفط شهريا منها.

الألمانية "سيمنز" أيضا ستضطر لفض شراكتها مع شركة "مابنا" الإيرانية" حول توربينات الغاز ومولدات المراكز الكهربائية.

وفي صناعات خطوط السكك الحديدية والبحرية، فإن شركة "فروفي ديل ستاتو"، الإيطالية ستتعرض لخسائر فادحة، لاضطرارها فض الاتفاق الذي وقعته في يوليو 2017 لبناء خط حديد لقطار فائق السرعة بين قم وأراك، بشمال إيران.

شركة فينكانتيري البحرية الإيطالية ستضطر أيضا لوقف العديد من الاتفاقيات مع إيران. فبحسب القناة أصبحت إيطاليا الشريك الأوروبي الأول لإيران بمعدل صادرات بلغت 1,7 مليار يورو.

- خسائر للبنوك الأوروبية

بداية من اليوم الاثنين، فإن البنوك الأوروبية التي دخلت في تعاقدات مع البنوك الاوروبية لن تمكنها الدخول مجددا على نظام "سويفت" الأمريكي، وبالتالي ستضطر للخضوع للعقوبات الأمريكية.

وبحسب مسئول ألماني، فإن ما بين 80 إلى 85% من المعاملات المالية بين البنوك الألمانية والإيراني، قد تعطلت بسبب توقف نظام "سويفت".

ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني.. العقوبات الأمريكية تسبب خسائر بالمليارات لـ طهران وأوروبا.. وشركات البترول والطاقة والسيارات والطيران والبنوك أبرز المتضررين.. صور
ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني.. العقوبات الأمريكية تسبب خسائر بالمليارات لـ طهران وأوروبا.. وشركات البترول والطاقة والسيارات والطيران والبنوك أبرز المتضررين.. صور
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