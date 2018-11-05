رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة

الرئيس السيسي:

الاعتقاد حرية شخصية وحرية العقيدة حق من حقوق الموطن

الدولة أصبحت تبني في كل مجتمع جديد دور عبادة لكل الطوائف والديانات

أدعم مبادرة شباب مصر للعودة للإنسانية





شهد اليوم الثاني من منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ عددا من الجلسات في محاور السلام والتطوير والإبداع، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أدلى بعدد من التصريحات خلال جلسات المؤتمر، كان من أبرزها تصريح أن شباب مصر قام بمواجهة الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة قبل السلاح، مما يدل على الوعي الكامل لأبناء الشعب المصري، كما عبر عن عظيم فخره بشباب مصر الواعد وعزيمتهم على تنفيذ رغباتهم وتحقيق غاياتهم.





وأكد الرئيس أنه من حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء أو لا يعبد، مشيرا إلى أن الاعتقاد حرية شخصية وحرية العقيدة حق من حقوق المواطن، وإن الدولة مصرية عازمة على بناء دور عبادة لكل الأديان في مصر، قائلا: "لو هناك يهود فى مصر لبنيت لهم الدولة دور عبادة"، مشيرا إلى أن من أهم المطالب في هذه الفترة هو تصحيح الخطاب الديني.





كما أبدى إعجابه بالحماس الشديد لدى الشباب، وأن هذا الحماس يصنع المعجزات ويبني الحاضر ويعبر بالجميع نحو المتسقبل عبورا آمنا، معلنا دعمه الكامل لمبادرة شباب مصر للعودة للإنسانية، كما دعا الشباب للحوار الجاد والبنَّاء خلال منتدى شباب العالم، مطالبا بأن نؤمن جميعا بالحلم والسعي على تحقيقه، مهما كانت الصعوبات، فالأحلام لا تسقط بالتقادم، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في سبيل تحقيق التقدم لأوطانهم.





ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.



