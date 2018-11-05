ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي: 
الاعتقاد حرية شخصية وحرية العقيدة حق من حقوق الموطن
الدولة أصبحت تبني في كل مجتمع جديد دور عبادة لكل الطوائف والديانات
أدعم مبادرة شباب مصر للعودة للإنسانية

شهد اليوم الثاني من منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ عددا من الجلسات في محاور السلام والتطوير والإبداع، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أدلى بعدد من التصريحات خلال جلسات المؤتمر، كان من أبرزها تصريح أن شباب مصر قام بمواجهة الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة قبل السلاح، مما يدل على الوعي الكامل لأبناء الشعب المصري، كما عبر عن عظيم فخره بشباب مصر الواعد وعزيمتهم على تنفيذ رغباتهم وتحقيق غاياتهم.

وأكد الرئيس أنه من حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء أو لا يعبد، مشيرا إلى أن الاعتقاد حرية شخصية وحرية العقيدة حق من حقوق المواطن، وإن الدولة مصرية عازمة على بناء دور عبادة لكل الأديان في مصر، قائلا: "لو هناك يهود فى مصر لبنيت لهم الدولة دور عبادة"، مشيرا إلى أن من أهم المطالب في هذه الفترة هو تصحيح الخطاب الديني.

كما أبدى إعجابه بالحماس الشديد لدى الشباب، وأن هذا الحماس يصنع المعجزات ويبني الحاضر ويعبر بالجميع نحو المتسقبل عبورا آمنا، معلنا دعمه الكامل لمبادرة شباب مصر للعودة للإنسانية، كما دعا الشباب للحوار الجاد والبنَّاء خلال منتدى شباب العالم، مطالبا بأن نؤمن جميعا بالحلم والسعي على تحقيقه، مهما كانت الصعوبات، فالأحلام لا تسقط بالتقادم، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في سبيل تحقيق التقدم لأوطانهم.

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
رسائل الرئيس في منتدى شرم الشيخ: شباب مصر واجه الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة..ومن حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء..ولو هناك يهود فى مصر لبنينا لهم دور عبادة
loading...

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. تعرف على عدد زيجاتها ومؤهلها الدراسي

صحيفة روسية تشيد بالمنتجعات المصرية: الأفضل لدى الروس والأوكران

محمد إيهاب يحصد ذهبية الخطف ببطولة العالم لرفع الأثقال

مذيع beIN Sports يعتذر للأهلى قبل مواجهة الترجى بنهائى إفريقيا

الكاف يوجه رسالة خاصة للأهلي والترجي قبل إياب نهائى إفريقيا

ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

كما انفردنا.. الإثيوبي تيسيما حكما لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

ريال مدريد يستعد لعقد صفقة رعاية تاريخية

أول رد فعل إيراني على العقوبات الأمريكية عقب دخولها حيز التنفيذ

السيسى: محتاجين 130 مليارا للتعليم قولولى أعمل إيه وأحلها إزاى..فيديو

الآثار تعلن كشفا جديدا في سقارة

شاهد.. سيارات عائمة في سيول السعودية.. وتوقف الحالة المرورية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

أسوان تستقبل الفوج الثاني من قطار الشباب ضمن مشروع اعرف بلدك..صور

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

المتحف الكبير يستقبل 614 قطعة أثرية من متحف التحرير.. صور

فيديو

رسائل المصريين للرئيس السيسي في مؤتمر شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس
السيسي: المدارس بحاجة إلى 130 مليار جنيه لتصبح كثافة الفصل 40 طالبا..فيديو
السيسي: أولادي في الجامعة أوزانهم زيادة .. نصف الوزن عايز يتشال.. فيديو
السيسي يدعو لسن قوانين تحد من النسل: أزمة تواجه مجتمعنا منذ 50 عاما.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟