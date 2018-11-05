أول تعليق لرئيس وزراء روسيا على العقوبات الأمريكية ضد إيران

أعلن رئيس الوزراء الروسى، دميترى ميدفيديف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت خلال زيارته للصين أن العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران هدفها الحد من المنافسة فى سوق التجارة العالمى للنفط.



ووصف رئيس الوزراء العقوبات بأنها نوع من أنواع الحماية وهذا غير مقبول تماما فى الاقتصاد العالمى، خاصة وأنه فى السنوات الأخيرة تلتزم معظم بلدان العالم بالعمل تحت إطار منظمة التجارة العالمية.



وأشاد رئيس الوزراء الروسى بموقف الصين من العقوبات ضد إيران إذ أنها ترفض تضييق مجال المنافسة وترحب بتوفير فرص متساوية فى التنافس اقتصادى عالمى وحر.



وأعرب ميدفيديف عن أسفه إذ أنه في الآونة الأخيرة، اتخذت بعض القرارات التى أدت لتخريب ذلك النظام من المساواة فى المنافسة ووضع نظام تبادل السلع والخدمات الحر تحت إجراءات مشددة ومعقدة للغاية.



واعتبر رئيس الوزراء أن ذلك كله يتلخص فى كلمة الحماية، حيث تحاول بعض الدول حماية نفسها على حساب منع وحجب غيرها من الدول.



وأوضح ميدفيديف، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى أكثر الدول اتباعا لتلك السياسة واستغلت فرض العقوبات والضغوطات على كثير من بلدان العالم من بينهم الصين وروسيا.