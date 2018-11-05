فى ذكرى وفاته.. 7 معلومات لا تعرفها عن حسن عابدين

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير حسن عابدين، والذى يعد واحدا من أبرز الفنانين الكوميديين فى مجالى المسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "على الرصيف"، "أنا وأنت وبابا فى المشمش"، "عش المجانين" .. وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1- من مواليد محافظة بني سويف، إلا أنه صاحب أصول سورية.



2- كان من بين المتطوعين فى حرب فلسطين عام 1948، وكان فى سن الـ 18.



3- لم يتكمن من استكمال دراسته الجامعية.



4- جاءت شهرته متأخرة نظرًا الى عمله فى فرق المحافظات المصرية.



5- اشتهر بشكل واسع من خلال حملة دعائية لأحد المشروبات الغازية، إلا أنه تعرض للهجوم الشديد من قبل النقاد.



6 - فى إحدى المرات قرر حسن عابدين اعتزال الفن، إلا أن أحد أصدقائه أقنعه بالعدول عن هذا القرار.



7 - توفى بعد صراع مع مرض السرطان.