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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد شبرا الخيمة ويشدد على إزالة الإشغالات.. فيديو وصور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:49 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية شبرا الخيمة للتعرف على الأوضاع علي طبيعتها والوقوف على مستوى النظافة والمرافق من صرف صحي وطرق على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار وتطهيرها، استعدادا لموسم الشتاء، وكذا التعرف على جميع احتياجات ومطالب الأهالي.

وبدأ المحافظ جولته المفاجئة بتفقد عدد من شوارع حي غرب شبرا الخيمة، كما تفقد نزلة أم بيومي وشارع أحمد عرابي وأمر رئيس المدينة بمتابعة إزالة القمامة في أوقات مبكرة أو ليلا لعدم تعطيل الحركة المرورية وتوزيع معدات وسيارات النظافة على جميع قطاعات المدينة.

وأمر المحافظ بإزالة الفتحات المخالفة في الطرق الرئيسية والتي يستخدمها سائقي التوك توك والدراجات البخارية بالمخالفة، حرصا على حياة المواطنين، كما أمر بالانتهاء من أعمال الصرف الصحي الجاري إنشائها بمنطقة كريستال عصفور وردم الحفر وعمل حواجز مرورية بمناطق العمل حرصا على حياة المارة.

وفي حي شرق تفقد المحافظ منظومة النظافة بشارع 15 مايو، حيث لاحظ سيادته تراكمات للقمامة وناتج الحفر في وسط الشارع، وعلى الفور أمر المحافظ بإزالتها وانتظر حتي تم تمهيد الطريق، وأمر بفرض غرامة مالية كبيرة على المقاول المتسبب في إشغال الطريق.

وأكد المحافظ أنه جار التنسيق مع مدير أمن القليوبية لشن حملات مكبرة على مدينة شبرا الخيمة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطرق الرئيسية ومخالفات سرقة التيار الكهربائي.

وشدد المحافظ على أن هناك متابعة مستمرة من قبل الحكومة للوقوف على حقيقة التزام جميع المؤسسات بتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين وبذل الجهود للارتقاء بمستوى بالخدمات مشيرا إلى أهمية العمل الميداني والتواجد بالشارع والتواصل المباشر مع المواطنين في مناطقهم وتجمعاتهم السكنية لتلمس احتياجاتهم ومطالبهم عن قرب والعمل على إيجاد حلول فورية للمشكلات التي يواجهونها.

محافظ القليوبية يتفقد شبرا الخيمة ويشدد على إزالة الإشغالات.. فيديو وصور
محافظ القليوبية يتفقد شبرا الخيمة ويشدد على إزالة الإشغالات.. فيديو وصور
محافظ القليوبية يتفقد شبرا الخيمة ويشدد على إزالة الإشغالات.. فيديو وصور
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