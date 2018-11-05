ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 17 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير - في بيان اليوم - بأن 5 مواطنين اعتقلوا من محافظة جنين، و 4 من عدة أنحاء في محافظة الخليل، ومواطنين اثنين من بلدتي سلواد وكفر نعمة في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى اعتقال مواطن من مخيم قلنديا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، بالإضافة إلى اثنين آخرين من بلدة حزما.

ومنعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، طلبة مدرسة اللبن الشرقية الثانوية جنوب نابلس، من التوجه إلى مقاعدهم الدراسية.

وأفادت مصادر فلسطينية بتواجد مكثف لقوات الاحتلال على مدخل القرية، الذين أرجعوا الطلبة ومنعوهم من الوصول إلى مدرستهم الواقعة على شارع رام الله ـ نابلس الرئيس.

loading...

ترشيحاتنا

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود.. اليوم

أمير طعيمة يسخر من إيقاف وليد أزارو

جروس يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار أمام حرس الحدود

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

خبير بـ منتدى الشباب: اخترعت موبايل للحد من السوشيال ميديا وإدمان الإنترنت

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. تعرف على عدد زيجاتها ومؤهلها الدراسي

أميتاب باتشان يعود إلى القاهرة بعد غياب 18 عاما

ريجيم المشروبات الحارقة لكسر ثبات الوزن بسرعة لا تتوقعينها

التحقيق مع منى عراقى

مرصد الإفتاء يكشف تناقض فتاوى داعش النسائية لتعويض نقص المقاتلين

كاف يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

فيديو

شاهد..وزيرا التعليم يستعرضان تطور النظام التعليمى أمام السيسى
تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو
السيسي لمقدم جلسة بمنتدى الشباب: إدي وقت لوزيرى التعليم
طارق شوقي: بنك المعرفة ليس حكرا على التابلت فقط.. فيديو
السيسي ينتقد أداء وسائل الإعلام: تغطيات فقيرة للتجارب الناجحة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟