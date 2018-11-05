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برلمان

برلمانية تحمل الصحة مسؤولية أرواح مرضى مستشفى رأس التين بالإسكندرية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:47 م
صدى البلد
فريدة محمد
تقدمت النائبة إلهام المنشاوى بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بخصوص إدراج مستشفى رأس التين بالإسكندرية ضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٨ /٢٠١٩.

وأوضحت "المنشاوى"، خلال بيان صحفى لها أنه إلى الآن لا يوجد أي خطوات للتنفيذ وحالة المستشفى تزداد سوءا وتزداد خطورة كل يوم عن سابقه، خاصة أنها مستشفى يتردد عليها أعداد كبيرة من المرضى يوميا، ولها ايام تستقبل فيها حالات الطوارئ والحوادث مما يشكل عبئا أكبر على مستشفى بها بنية تحتية منهارة.

وطالبت "المنشاوي" بسرعة تطوير المستشفى التي بدأ تطويرها منذ أكثر من 3 سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، لافتة إلى أنها تحمل وزارة الصحة مسؤولية أرواح المرضى والظروف الصعبة التي يعمل بها الاطباء في المستشفي.
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