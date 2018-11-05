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تفاصيل مبادرة أكاديمية البحث العلمي لدعم صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:53 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
تدشن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مبادرة جديدة لدعم صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي على المستوى المحلى والإقليمي، بالشراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركة الدولية للإبتكار وريادة الأعمال (GIE)، والعديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، لتطوير صناعة الروبوتات والذكاء الصناعي على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار، الخميس المقبل.

وتعمل المبادرة من خلال دعم وتمويل العديد من المسابقات والمشروعات والمبادرات المحلية والإقليمية، والمحلية قانونا لصالح أكاديمية البحث العلمى، وممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقد قامت الأكاديمية سابقًا بدعم العديد من المبادرات التي تهتم بتكنولوجيا المستقبل، ومنها تكنولوجيا السيارات الكهربية، وتكنولوجيا صناعة إنترنت الأشياء، وذلك عن طريق دعم المسابقات ومشروعات التخرج وتمويل حاضنات تكنولوجية متخصصة في هذه المجالات.

وتدعم الأكاديمية أيضا هذه المبادرة من خلال دعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات المصرية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك دعم إنشاء حاضنات تكنولوجية متخصصة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ودعم إنشاء وتأسيس مراكز بحثية متخصصة بالشراكة مع الجامعات المصرية في هذه المجالات، هذا بالإضافة للمشاركة في كافة الأنشطة والبرامج والفعاليات الأخرى التي ستتبنها وتدعمها المبادرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
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