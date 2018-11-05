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محافظات

أبو العزم يفتتح فرع مجلس الدولة بسوهاج.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:49 م
«ابو العزم» يفتتح
«ابو العزم» يفتتح فرع مجلس الدولة بسوهاج
خالد رياض
افتتح المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، فرع مجلس الدولة بمحافظة سوهاج على كورنيش النيل الغربي، كما تم وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة الجديد، داخل المدينة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، واللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، وقيادات مجلس الدولة، المستشار فؤاد عبدالفتاح الامين العام لمجلس الدولة، واعضاء الامانة الفنية، واعضاء الامانة العامة لمجلس الدولة، والمستشارين حسام عميرة نائب رئيس مجلس الدولة، وصالح حامدى، نائب رئيس مجلس الدولة والمشرفين على فرع سوهاج، وحمدى مالك الهيكى المستشار بمجلس الدولة، حسام مالك الهيكى، محمد فوزى الديب وعماد الدين فوزى الديب، وعادل سعد معروف، ومحمود زين العابدين همام، احمد عبدالعظيم سلطان، المستشارين بمجلس الدولة بالمحافظة.

وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة،إن افتتاح عدد من مبانى محاكم مجلس الدولة في عدد من المحافظات، لتسهيل خدمة التقاضي ولتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، من خلال زيادة أعداد الدوائر ومبانى المحاكم لسرعة الفصل في القضايا والطعون المنظورة أمام الأقسام المختلفة بمجلس الدولة.
أبو العزم يفتتح فرع مجلس الدولة بسوهاج.. صور
أبو العزم يفتتح فرع مجلس الدولة بسوهاج.. صور
أبو العزم يفتتح فرع مجلس الدولة بسوهاج.. صور
أبو العزم يفتتح فرع مجلس الدولة بسوهاج.. صور
أبو العزم يفتتح فرع مجلس الدولة بسوهاج.. صور
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