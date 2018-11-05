شوقي وعبد الغفار يتحدثان بمنتدى شباب العالم عن رحلة تطوير التعليم من رياض الأطفال إلى الجامعة.. ويؤكدان: نتعاون لتخريج شخصيات قيادية.. وجار إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة

بنك المعرفة من المشروعات القومية الرائدة التي توفرها الدولة لأبنائها

الوزارة تقوم بإعداد خطة كاملة لتطوير التعليم الفنى وتحويل مصر إلى وجهه تصنيع عالمية

الفترة القادمة ستشهد توسعًا في 22 مشروعًا فى التعليم الجامعى الحكومى والخاص

نضع منظومة متكاملة للأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بمؤسسات التعليم العالى المختلفة

شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في منتدى شباب العالم في أول عرض مشترك بينهما تناولا خلاله رحلة تطوير التعليم من رياض الأطفال إلى الجامعة بمصر، وربطها ببناء قادة المستقبل.جاء ذلك بحضور الدكتور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب ومديرة المنتدى، والدكتور غيث فريز المدير الإقليمي لليونسكو، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور ماجد عبد التواب رئيس جامعة شرم الشيخ، والدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، وصلاح خليل رئيس شركة ماكات.وأكد شوقى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتجهيز الطفل المصرى من بداية مراحله العمرية وحتى نهاية الجامعة ليكون شخصية قيادية، وقدم شوقى عرضًا حول رؤية كيفية بناء طفل لديه قدرات قيادية، والمهارات التي يتم بناء النظام التعليمى الجديد عليها.كما تحدث شوقى عن بنك المعرفة المصرى المتوفر لطلاب الصف الأول الثانوى على التابلت، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة تجربة فريدة، حيث لم تتح أى دولة هذا الكم من المعلومات بشكل محلى غير مصر، وهو أحد أهم المشروعات القومية الرائدة والذى توفره الدولة لأبنائها، مشيرًا إلى أنه تم بناء بنك المعرفة بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم فى ديسمبر 2014 عن مبادرة "نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وبنك المعرفة هو أهم مجالات الثورة الصناعية الرابعة للوصول لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ويهدف إلى تقديم الخدمات للشعب المصرى مما سيكون له عائدًا كبيرًا على الاستثمار، موضحًا أنه يعد مكتبة رقمية هائلة، ويضم المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم ومنها: سبرينجرز، وأكسفورد، و كمبريدج، وغيرها، كما يضم دوريات علمية فى كافة مجالات المعرفة، وكتب ومجلات إلكترونية، ومناهج دراسية للتعليم الأساسى والجامعى، وقواعد بيانات، ومحركات بحث، ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات فى مجالات الرياضيات وغيرها، مؤكدًا أن المحتوى متاح لكل مواطن مصرى مجانًا.وأشار شوقى إلى أنه لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعداد خطة كاملة لتطوير التعليم الفنى وتحويل مصر إلى وجهه تصنيع عالمية.من جانبه، تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى استعدادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتنفيذ هذه الخطة، حيث يتم بناء جامعات جديدة من بينها جامعات ذكية وتكنولوجية، فضلًا عن العمل الجاري الآن لتطوير جامعات مصر من أجل دعم الخطة الموضوعة، مضيفًا أنه تحت شعار "جامعتنا أحلى بينا " تم تحديث الجامعات المصرية وتجهيزها قبل بداية العام الدراسى الجديد.واستعرض عبد الغفار، في كلمته، استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى ترتكز على عدة محاور مهمة، منها: إتاحة التعليم العالى، وجودة التعليم العالى، والتنافسية الدولية، والبرامج الحديثة، وتطوير نظم التقييم، واستخدام التكنولوجيا، وتطوير أداء المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع، والبحث العلمى والابتكار.وأكد عبد الغفار، أن الفترة القادمة ستشهد توسعًا في 22 مشروعًا تعمل عليها الوزارة فى التعليم الجامعى الحكومى والخاص من خلال إنشاء جامعات دولية، وأهلية، وتكنولوجية جديدة، فضلًا عن النهوض بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وكذلك تفعيل دور الوزارة فى خدمة المجتمع، بالإضافة إلى وضع منظومة متكاملة للأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بمؤسسات التعليم العالى المختلفة.وأوضح، أن تحقيق إتاحة التعليم يتم من خلال توفير بنية تحتية متميزة بإنشاء 4 جامعات جديدة حكومية، وكذا إنشاء جامعات أهلية، مؤكدا الاهتمام بجودة العملية التعليمية من خلال تطوير برامج التعليم العالي، وتحديث قطاعات (الطب، والهندسة ، والتربية)، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة، وقد تم البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية.وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هناك عدة محاور أساسية تتمثل فى تأهيل الشباب للفوز بفرص عمل إقليمية ودولية، وتوفير الكوادر اللازمة لخطط التنمية المحلية، ودعم وتشجيع المشروعات البحثية والابتكارية الدولية المشتركة، وتمويل البحوث الموجهة لتلبية احتياجات الصناعة الدولية، وجذب الطلاب الوافدين، وتوفير شراكات دولية تدعم البعثات العلمية.ولفت عبد الغفار، إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف التايمز "Times Higher Education" البريطاني ليصل إلى ١٩ جامعة مصرية بين أفضل ١٢٠٠ جامعة شملها التصنيف، مؤكدًا اهتمام الوزارة بخطة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعليم العالي، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية والجودة في منظومة التعليم العالي في مصر.وفيما يتعلق باستراتيجية البحث العلمى، أشار إلى أنها تقوم على زيادة النشر العلمى المتميز، ورفع ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى، وتحسين المساهمة فى حل قضايا الدولة والصناعة فى المجالات ذات الأولوية وهى: الطاقة، والصحة، والمياه، والزراعة، والتعليم، موضحًا صدور قانون حوافز الابتكار.واستعرض الوزير أيضًا، بعض نماذج من مشروعات رواد الأعمال فى الحاضنات المختلفة، والتى بلغ عددها 17 حاضنة بتمويل قدره 43.7 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات المحتضنة بلغ عددها 83 شركة، وتم تدريب 1202 شاب فى مختلف محافظات مصر.