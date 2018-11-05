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أخبار البلد

متخصصة في التواصل الاجتماعي تكشف أهميتها بمنتدى شباب العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:49 م
خولة حاوى ، متخصصة
خولة حاوى ، متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي
كتب محمد عبد المنعم
قالت خولة حاوى ، متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي ، ان وسائل الاعلام الاجتماعية هي جسر بين اصحاب بدء التشغيل والمستهلكين .

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة " مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، بمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان الرئيس السيسى قد اكد ان تشكيل لجنة او مجموعة بحثية لبحث تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأدواتها، ووضع استراتيجية قادرة علي تعظيم الاستفادة من هذة المواقع.

واضاف ان الدول المتقدمة قادرة على استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة على عكس الدول الأقل تقدمًا.

واوضح الرئيس السيسي انه بدون التكنولوجيا المتطورة، لما استطعنا إقامة هذا الحدث والتواصل مع أكثر من ١٦٠ الف شخص حول العالم.

واكد انه يجب علينا ان نطور ونبني الشخصية التي تستطيع مواكبة التطور بشكل آمن و صحيح، و تستطيع استخدامها في البناء والتنمية.
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