نائب وزير التعليم يشارك فى فعاليات المؤتمر الوطني لدمج مهارات ريادة الأعمال

أعلن أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزير التربية والتعليم، أن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، قد شارك فى فعاليات المؤتمر الوطني لدمج مهارات ريادة الأعمال بالتعليم الفني في دول جنوب البحر المتوسط.



وأوضح صابر في بيان رسمي له، أن هذا المؤتمر انعقد بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم Erasmus، مشيرًا إلى أنه ضم خبراء من مجالات التعليم العالى والتعليم الفنى من الجامعات المصرية والعربية من كل من الأردن وفلسطين ولبنان والجزائر، بالإضافة إلى خبراء أوروبيين من كل من فنلندا وإسبانيا، وخلال المؤتمر تم مناقشة أفضل الممارسات والخبرات في تطوير التعليم الفني من خلال إدماج مهارات ريادة الأعمال في خطط تطويره.



ومن جانبه، تحدث مجاهد فى كلمته بهذا المؤتمر عن الخطة الحالية لتطوير التعليم الفني، والذى يعد بالغ الأهمية لتحسين ودعم الاقتصاد المصري، ويحقق لمصر التنافس المميز فى الأسواق العالمية.



كما قام مجاهد بعرض جهود الوزارة في التطوير الذي يشمل الإطار العام المبني علي الجدارات بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، بالإضافة إلى عرض الملامح الرئيسية لهيئة الجودة الجديدة التي سيتم إنشاؤها لاعتماد برامج التعليم الفني، والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر السادس للشباب الذى انعقد فى أواخر شهر يوليو ٢٠١٨.



وأكدت أميرة داوود مدير شراكات القطاع الخاص ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، على أن هذا المنهج القائم على الجدارات يساعد الطلاب على توليد الأفكار لحل المشكلات المحيطة بهم في المجتمع والتوعية بالابتكار وأهمية العمل الريادي.



كما أوضحت أن هناك ما يقارب من ٦٠ ألف طالب وطالبة يتلقون هذه الخدمات بـ ١٧٨ مدرسة من مدارس التعليم الفني بجميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال شركاء التنمية الذين تعاونوا في إنتاج وتطوير منهج الابتكار وريادة الأعمال الموحد، وهم برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج دعم التشغيل التابع للتعاون الدولي الألماني ومشروع تعزيز التنافسية والقوى العاملة التابع للمعونة الأمريكية.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بتطوير منهج موحد لطلاب التعليم الفني علي الابتكار وريادة الأعمال يتم تدريسه على مدى 3 سنوات وينتهي بمشروع التخرج، وذلك من خلال وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وبالتعاون مع شركاء التنمية.