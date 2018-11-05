خبير تربوى: النظام التعليمى فى الشرق الأوسط يعتمد على الحفظ.. فيديو

عبرت سارة مشعل، الخبير التربوي، عن مدى فخرها بمبادرة شباب العالم، مؤكدة أنه أصبح لدينا منصة نتحدث من خلالها وتبادل الآراء ونتعلم من بعضنا بعضا.



وأضافت الخبير التربوى، خلال فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، أن هناك علاقة قوية بين التعليم الجيد وإخراج قادة للمستقبل، مشيرة إلى أن هناك تجاهلا نسبيًا فى التعليم لذلك نجد اختلافا كبيرا فى النتائج، فنحن بحاجة للشباب الذين لديهم رؤية ابتكارية ويفكرون خارج الصندوق.



وأوضحت أن النظام التعليمى فى دول الشرق الأوسط يعتمد على الحفظ لذلك يكون التفكير تقليدى للغاية، ولا يبنى قادة حقيقين ولا يعتمد على التفكير النقدى للموضوعات، مفيدة أنه بذلك يصبح الشباب مجرد أتباع وليس قادة فلن تستطيع دولنا القيادة.



وأكدت أنه يجب أن يكون هناك نظام تعليمي متميز يشعر الطالب بالثقة، وأن يكون لدينا معلمين جيدين فخلف كل قائد جيد مرشد جيد ومعلم جيد، لذلك يجب أن نقدر المعلم لكى نجتذب أفضل القدرات لإلهام قادة المستقبل، كما يجب أن نتعرف على ميول الطلاب وقدراتهم.