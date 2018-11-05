محافظ الشرقية يتفقد الوحدة الصحية ووحدة الغسيل الكلوي بالحلمية..صور

قام محافظ الشرقية بتفقد الوحدة الصحية بالحلمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والإطمئنان على سير العمل بالوحدة والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض .



وأوصى محافظ الشرقية بحسن استقبال المرضى والمترددين على الوحدة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم للوصول لرعاية صحية كاملة ومستمرة .



شهدت زيارة المحافظ للوحدة الصحية بالحلمية تفقد وحدة الغسيل الكلوي للتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والقيام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في الوحدة للحفاظ على أرواح المواطنين .



واطلع المحافظ على السجلات المدون بها تاريخ أعمال الصيانة والفحص الدوري للأجهزة المستخدمة بوحدة الغسيل الكلوي للتأكد من الإلتزام بالمواعيد المحددة لذلك .



وحرص المحافظ على زيارة مرضى الغسيل الكلوي واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة واستمع إلى متطلباتهم لتطوير المنظومة الصحية داخل الوحدة متمنيًا لهم الشفاء العاجل .



وأكد محافظ الشرقية أن ملف الصحة على قائمة منظومة العمل مشيرًا إلى أنه دائم التواصل مع وزيرة الصحة ووكيل الوزارة بالشرقية لتوفير كافة إحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والعمل على تزويدها بالتخصصات الطبية المطلوبة والأجهزة الطبية اللازمة للإرتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المنشآت الصحية .