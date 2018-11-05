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أخبار العالم

السفير البريطاني في لبنان: الصواريخ الباليستية الإيرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينج، أن قيام إيران بتطوير الصواريخ الباليستية وغيرها من الأنشطة، يمثل عوامل مزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده تشعر كذلك بالقلق من بعض نشاطات حزب الله ومواصلته تطوير ترسانته العسكرية، وأن السياسة البريطانية لا تزال تعتبر أن الجناح العسكري لحزب الله إرهابيا.

ودعا السفير البريطاني - في حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين - لبنان إلى تطبيق سياسة النأي بالنفس عن الأزمات الإقليمية بالأقوال والأفعال معا، مشددا على أن المملكة المتحدة تواصل تقديم الدعم لتحقيق أمن وازدهار واستقرار لبنان وتشكيل حكومة جديدة به، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحديات التي يجب مواجهتها وأنها لا تنحصر فقط في الجانب الاقتصادي.

وأضاف أن العلاقات البريطانية - اللبنانية تمتد لسنوات طويلة، تمكن من خلالها البلدان من ترسيخ أوجه تعاون قوية، مؤكدا أن بلاده ستستمر في دعم الجيش اللبناني وتلتزم بهذا الأمر، وكذلك في مجالات أخرى كالتعليم والخدمات، لافتا إلى أن بريطانيا صرفت أكثر من 200 مليون دولار في لبنان خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

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