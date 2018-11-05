ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: موقعنا مفتوح لتحديث بيانات المرشحين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إتاحة الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، لتحديث وتسجيل بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة، وذلك فى إطار الإستعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019.

وصرح الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، بأن موافقة الوزير على إتاحة الموقع الرسمى للوزارة مبكرًا هذا العام تأتى فى إطار الحرص على تسجيل أكبر عدد من شاغلى الوظائف المناسبة للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الإمتحان، وكذا رؤساء مراكز توزيع كراسة الإمتحان، لإتاحة متسع من الوقت لإختيار أفضل الكوادر الفنية المتميزة من بين المرشحين المتقدمين للمشاركة فى أعمال الإمتحانات.

وأهابت الوزارة بالمعلمين المرشحين للإشتراك بالأعمال سالفة الذكر بمراجعة البيانات الخاصة بهم وسحب إستمارات الترشيح بالعمل بتلك الوظائف – كل على حسب وظيفته- ولن يتم الإلتفات لأى إستمارة تقدم يدويًا، نظرًا لأن الندب يتم عن طريق الحاسب الآلى تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين السادة المعلمين.
loading...

ترشيحاتنا

خبير بـ منتدى الشباب: اخترعت موبايل للحد من السوشيال ميديا وإدمان الإنترنت

كارتيرون يعيد ناصر ماهر وحمدي لقائمة رحلة تونس واستبعاد فتحي ومؤمن زكريا

السيسي: أنا من الجيل الذي عاش بدون تليفزيون..فيديو

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. تعرف على عدد زيجاتها ومؤهلها الدراسي

مفاجأة مدوية.. التحقيق مع أجيري مدرب المنتخب أمام القضاء الإسباني

السيسي يحذر الشباب من إهمال الأكاديمية الوطنية للتدريب.. فيديو

الكاف يعقد اجتماعا اليوم بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبروكسل: نحمي الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات

عاد إلى منزله بعد شهرين من وفاته

شوقي: عدد المعلمين في مصر يفوق تعداد سكان بعض الدول.. فيديو

الولايات المتحدة تعفي 8 دول من العقوبات المفروضة على إيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

فيديو

شاهد..وزيرا التعليم يستعرضان تطور النظام التعليمى أمام السيسى
تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو
السيسي لمقدم جلسة بمنتدى الشباب: إدي وقت لوزيرى التعليم
طارق شوقي: بنك المعرفة ليس حكرا على التابلت فقط.. فيديو
السيسي ينتقد أداء وسائل الإعلام: تغطيات فقيرة للتجارب الناجحة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟