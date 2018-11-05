التعليم: موقعنا مفتوح لتحديث بيانات المرشحين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة

وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إتاحة الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، لتحديث وتسجيل بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة، وذلك فى إطار الإستعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019.



وصرح الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، بأن موافقة الوزير على إتاحة الموقع الرسمى للوزارة مبكرًا هذا العام تأتى فى إطار الحرص على تسجيل أكبر عدد من شاغلى الوظائف المناسبة للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الإمتحان، وكذا رؤساء مراكز توزيع كراسة الإمتحان، لإتاحة متسع من الوقت لإختيار أفضل الكوادر الفنية المتميزة من بين المرشحين المتقدمين للمشاركة فى أعمال الإمتحانات.



وأهابت الوزارة بالمعلمين المرشحين للإشتراك بالأعمال سالفة الذكر بمراجعة البيانات الخاصة بهم وسحب إستمارات الترشيح بالعمل بتلك الوظائف – كل على حسب وظيفته- ولن يتم الإلتفات لأى إستمارة تقدم يدويًا، نظرًا لأن الندب يتم عن طريق الحاسب الآلى تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين السادة المعلمين.