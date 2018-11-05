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أخبار البلد

مصر ترحب بعزم السعودية المضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب السفير علاء يوسف سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف عن ترحيب مصر بالتطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية وتعاونها الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وكذلك عزم المملكة على المضي قدمًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة أمام الدورة الحادية والثلاثين للفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ضمن آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي استعرض اليوم الاثنين سجل المملكة العربية السعودية في حقوق الإنسان.

وأثنى سفير مصر على اعتماد المملكة لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تشمل جميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فضلا عن إنشاء مراكز خاصة بمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب ومكافحة الفساد وكذلك التعاون الفعال مع المؤسسات الوطنية والعالمية في هذا المجال.

وأشار السفير علاء يوسف إلى ترحيب وفد مصر أيضا بالتطورات الإيجابية التي شهدها ملف المرأة بالمملكة وضمان تمتعها بكامل حقوقها إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا وزيادة نسبة مشاركتها في الحياة العامة.

ودعا وفد مصر في الكلمة التي ألقاها السفير علاء يوسف، المملكة العربية السعودية إلى بناء مؤشرات إحصائية تمكن من قياس التقدم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكشف التحديات ومواضع القصور في المنظومة التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها، كما دعا إلى كفالة انسجام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي تعد المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
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