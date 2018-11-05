ننشر شروط المشاركة في أعمال امتحانات المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار الإعداد لعقد امتحانات المصريين بالخاج المشهورة بإسم امتحانات ابناؤنا فى الخارج للعام الدراسى الحالي 2018/2019 ،والتى تنظمها وتشرف عليها الوزارة، فإنه سيتم فتح الموقع الرسمى للوزارة خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 28 و 29 من شهر نوفمبر الجاري،لإتاحة فرصة التقدم للسادة العاملين بالتربية والتعليم من الراغبين فى المشاركة بأعمال الامتحانات للعمل كأعضاء لجنة النظام والمراقبة فى طباعة إستمارة التقدم التى سيتم إعلانها عبر موقع الوزارة وإستيفاء البيانات المطلوبة بها وتقديمها مع صورة بطاقة الرقم القومى بإدارة أبنائنا فى الخارج( بمقر الإدارة العامة للإمتحانات خلال يومى الأحد والإثنين الموافقين 2 و 3 من شهر ديسمبر القادم إعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرأً وحتى الساعة الرابعة عصرًا.



وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم،ضرورة أن يكون المتقدم للمشاركة فى العمل بلجنة النظام والمراقبة من غير المشاركين فى العمل بأى لجان أخرى تتعارض مع توقيت العمل بلجنة النظام والمراقبة، وأن يكون من ضمن العاملين المسكنين على درجات مالية بديوان عام الوزارة، ويشترط على المتقدم من خارج ديوان عام الوزارة أن يكون من بين العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، والمدارس بمحافظات: (القاهرة والجيزة والقليوبية).



وأشار خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات إلى أنه سيتم اختيار الأعضاء الجدد للعمل بلجنة النظام والمراقبة لإمتحانات أبنائنا فى الخارج فى ضوء ما ستسفر عنه نتائج الإختبارات المقرر عقدها للسادة المتقدمين بمقر لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفنية التجارية المتقدمة بالقصر العينى أمام كلية الصيدلة.



جدير بالذكر أنه لتحديث وتسجيل البيانات يمكن الدخول على الرابط التالي:

http://www.moe.gov.eg/