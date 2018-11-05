أبو حامد: الشعب المصرى متلاحم ويرفض تقييد حرية العبادة

قال محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فى حديثه بالأمس خلال فعاليات منتدى الشباب، أن الدولة المصرية بمؤسساتها ترفض أي تمييز دينى كما أثبت ويثبت الشعب ذلك فى كل موقف.



وأضاف "أبو حامد" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن ما تقوم به الكيانات الارهابية ضد أبناء الشعب المصرى الواحد يعبر فقط عن فكرهم المتطرف الذى لن يفرق إطلاقا بين شعب مصر الذى يرفض أى تضييق فى حرية العبادة ، لافتا إلى أن كل الدساتير المصرية بداية من دستور 1923 إلى الآن تؤكد على ذلك.



كان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه والشعب المصري للتمييز الديني، مشيرًا إلى أن صدور قانون الكنائس بمصر هو أكبر دليل على ذلك.



وقال "السيسي" خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" في منتدى شباب العالم يوم، الأحد: "لو عندنا يهود هنبني لهم دور عبادة"، مؤكدًا أنهم على استعداد لبناء دور عبادة لجميع الأديان، قائلا "لا يعني إذا كان المواطن يتعبد أم لا، بل الأهم كونه مصريا".



وأشار الرئيس السيسي الى أن الحادث الإرهابي الذي وقع في المنيا يؤلم جميع المصريين مسلمين ومسيحيين.