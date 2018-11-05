ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

العلوم الطبية بالمنوفية تنظم حفل تكريم أوائل طلاب الفرقتين الثانية والثالثة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:52 م
العلوم الطبية بالمنوفية
العلوم الطبية بالمنوفية تنظم حفل تكريم أوائل الطلاب
مروة فاضل
نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتورة مشيرة عبد الواحد عميدة الكلية حفل تكريم أوائل طلاب الفرقتين الثانية والثالثة للعام الجامعي ٢٠١٧- ٢٠١٨، وذلك بحضور الدكتورة إيناس الخولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رنا الهلباوي وكيل الكلية السابق.

في البداية قدمت عميدة الكلية الشكر لوكيلة الكلية علي مجهوداتهما في دعم وتيسير إقامة الحفل وخدمة العملية التعليمية.

وتضمنت فعاليات الحفل تكريم الدكتورة رنا الهلباوي وافراج منصور مدير الشئون الإدارية السابق علي مجهوداتها في فترة توليها هذا المنصب، وتكريم النماذج المضيئة من طلاب الكلية المتفوقين في الدراسة العلمية والمتميزين في الأنشطة الطلابية في جميع المجالات، وهم أوائل طلاب الفرقة الأولى والعشر الأوائل من كل قسم في الفرقتين الثانية والثالثة.

كما تضمن الحفل بعض الفقرات الفنية والأدبية من انشاء ديني وغناء فردي وإلقاء شعر ، كما تم تسليم القيادة لعشيرة الجوالة بالكلية من القائد أحمد رمزي إلي القائد محمود شرف.

حضر الحفل قادة منتخب الجوالة علي مستوي الجامعة الدكتور محمد التلاوي والقائد عبد الحليم سعفان.
العلوم الطبية بالمنوفية تنظم حفل تكريم أوائل طلاب الفرقتين الثانية والثالثة
العلوم الطبية بالمنوفية تنظم حفل تكريم أوائل طلاب الفرقتين الثانية والثالثة
العلوم الطبية بالمنوفية تنظم حفل تكريم أوائل طلاب الفرقتين الثانية والثالثة
العلوم الطبية بالمنوفية تنظم حفل تكريم أوائل طلاب الفرقتين الثانية والثالثة
العلوم الطبية بالمنوفية تنظم حفل تكريم أوائل طلاب الفرقتين الثانية والثالثة
loading...

ترشيحاتنا

بلومبرج بيزنس: العاصمة المصرية الجديدة حلم مستحيل تحول إلى واقع

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

مذيع beIN Sports يعتذر للأهلى قبل مواجهة الترجى بنهائى إفريقيا

قس مصري بكندا : مصر آمنة رغم أنف الإرهابيين .. فيديو

الوطنية للانتخابات: 14 و19 ديسمبر بدء التصويت بالداخل والخارج في 3 دوائر .. صور

شوقي: عدد المعلمين في مصر يفوق تعداد سكان بعض الدول.. فيديو

أنغام تستعد لإحياء حفل بالكويت برفقة أصالة

تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو

السيسي لمقدم جلسة بمنتدى الشباب: إدي وقت لوزيرى التعليم

التموين تكشف آخر موعد لوقف صرف مقررات البطاقات الموجود بها أخطاء

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

مفاجأة مدوية.. التحقيق مع أجيري مدرب المنتخب أمام القضاء الإسباني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

فيديو

شاهد..وزيرا التعليم يستعرضان تطور النظام التعليمى أمام السيسى
تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو
السيسي لمقدم جلسة بمنتدى الشباب: إدي وقت لوزيرى التعليم
طارق شوقي: بنك المعرفة ليس حكرا على التابلت فقط.. فيديو
السيسي ينتقد أداء وسائل الإعلام: تغطيات فقيرة للتجارب الناجحة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟