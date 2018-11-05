مريض متغيب عن منزله بالسيوف وعائلته تطلب المساعدة لعودته

تغيب أحمد محمود دسوقى 30 سنة، مريض "إعاقة ذهنية" من يوم السبت 3 نوفمبر الجارى 2018، خرج من المنزل بمنطقة السيوف محافظة الإسكندرية، ولا يوجد معه اي إثبات شخصية، يرتدى تيشرت أزرق وبنطال أزرق.



وناشدت عائلته كل من يجده أو يراه الاتصال فورًا على رقم 01282437191 أو 01200513434.



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