خليك إيجابي بقصر الأمير طاز.. غدا

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، غدا الثلاثاء، إسكتش مسرحي بعنوان "خليك إيجابي" لفريق المسرح بالمركز.



يتناول العرض قضية السلوكيات السلبية بين الطلاب والشباب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وتسليط الضوء على انتشار ظاهرة التنمر بينهم، ونبذ الفكر المتطرف والعودة الي كل الظواهر اﻻيجابية في حياتنا .



ويعقب العرض ندوة توعية بعنوان "معا ضد التنمر"، تحاضر فيها د.شيماء محمود اسماعيل اخصائي التنمية البشرية والعلاقات اﻻسرية، حيث تدور حول نبذ الظواهر السلبية من استغلال ضعف اﻻخرين واهانتهم، ونبذ العنف واﻻفكار والعادات السلبية، وكيفية التعايش بروح التعاون.