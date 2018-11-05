ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

خليك إيجابي بقصر الأمير طاز.. غدا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:47 م
صدى البلد
أحمد البهى
يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، غدا الثلاثاء، إسكتش مسرحي بعنوان "خليك إيجابي" لفريق المسرح بالمركز.

يتناول العرض قضية السلوكيات السلبية بين الطلاب والشباب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وتسليط الضوء على انتشار ظاهرة التنمر بينهم، ونبذ الفكر المتطرف والعودة الي كل الظواهر اﻻيجابية في حياتنا .

ويعقب العرض ندوة توعية بعنوان "معا ضد التنمر"، تحاضر فيها د.شيماء محمود اسماعيل اخصائي التنمية البشرية والعلاقات اﻻسرية، حيث تدور حول نبذ الظواهر السلبية من استغلال ضعف اﻻخرين واهانتهم، ونبذ العنف واﻻفكار والعادات السلبية، وكيفية التعايش بروح التعاون.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. سيارات عائمة في سيول السعودية.. وتوقف الحالة المرورية

السيسي: إنشاء مدينة شباب إفريقيا ستكون إحدى توصيات منتدى شرم الشيخ .. فيديو

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بالدورى والقنوات الناقلة

مذيع beIN Sports يعتذر للأهلى قبل مواجهة الترجى بنهائى إفريقيا

الكاف يوجه رسالة خاصة للأهلي والترجي قبل إياب نهائى إفريقيا

تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو

أول رد فعل إيراني على العقوبات الأمريكية عقب دخولها حيز التنفيذ

شاهد.. أول رد فعل لصلاح بعد مواجهته للنني بمبارة ليفربول وأرسنال

رسميا.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري الممتاز

غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بدءا من ميدان مصطفى محمود

من الطفولة للشباب للشيخوخة.. صور تكشف المراحل العمرية لزعماء العالم

شوقي: عدد المعلمين في مصر يفوق تعداد سكان بعض الدول.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

فيديو

شاهد..وزيرا التعليم يستعرضان تطور النظام التعليمى أمام السيسى
تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو
السيسي لمقدم جلسة بمنتدى الشباب: إدي وقت لوزيرى التعليم
طارق شوقي: بنك المعرفة ليس حكرا على التابلت فقط.. فيديو
السيسي ينتقد أداء وسائل الإعلام: تغطيات فقيرة للتجارب الناجحة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟