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أخبار البلد

نبيل بدر يدعو مصر لعقد مؤتمر عالمي لحوار الحضارات على مستوى الرؤساء.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:23 م
السفير نبيل بدر يتحدث
السفير نبيل بدر يتحدث لـ«صدى البلد»
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: صلاح مهدي
قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن موضوع حوار الحضارات من الموضوعات بالغة الأهمية التي نتمنى أن تحوز اهتماما رسميا من مصر، لافتا إلى منتدى شباب العالم يعد حلقة في جهود مصر لترسيخ مبدأ حوار الحضارات.

وأضاف «بدر» في حوار خاص لـ«صدى البلد»: أتمنى أن تتبنى مصر مبادرة لدعوة عالمية لمؤتمر يتعلق بحوار الحضارات، فالموضوع وجه منه يبدو ثقافيا والوجه الآخر سياسي بامتياز، إذ إن العالم في أشد الحاجة إلى أن يسلط الضوء بالدرجة الكافية على حوار الحضارات، مثل موضوع تغير المناخ، وقد أثير الحديث فيه منذ عام 1970، وفي 1995 تم عقد مؤتمر على مستوى رؤساء الدول بخصوص المناخ.

وأوضح أن مصر مؤهلة لاستضافة المؤتمر العالمي ويكون على مستوى رؤساء الدول، لترسيخ فكرة حوار الحضارات، ويتم الإعداد له بالصورة المناسبة.

وتابع أنه في عام 49 - 95 تم اختياره كرئيس لوفد مصر في مشروع حوار حضارات العالم القديم، وتدور فكرة هذا المشروع في إطار أن رئيس جمهورية إيران خاتمي، وهو رجل مثقف، وإيران تتعرض لمحاولات للعزلة، وارتأى أن يبدأ بمبادرة ثقافية فاقترح مصر واليونان وإيطاليا للحوار، وقد عملنا لمدة عامين في عواصم هذه الدول، وخلصنا إلى أمرين، الأمر الأول دفعنا به إلى الأمم المتحدة التي تبنت قرارا صادرا عن الجمعية العامة باعتبار عام 2000 عاما للحوار، وبدأت الفكرة في الانتشار.

وأضاف أن الشق الثاني هو التوصية بألا يدور حوار الحضارات في الصالونات الثقافية فقط، بل أن يمتد للأفق الأوسع، لتشمل دول العالم.
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