موانئ بورسعيد تستقبل 3 سفن حاويات

استقبلت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين،3 سفن حاويات،وسجل ميناء شرق بورسعيد مغادرة 3 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الارصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة حاويات اخرى.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.