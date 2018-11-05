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محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 3 سفن حاويات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:59 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
استقبلت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين،3 سفن حاويات،وسجل ميناء شرق بورسعيد مغادرة 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الارصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة حاويات اخرى.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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