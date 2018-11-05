السيسي لمقدم جلسة بمنتدى الشباب: إدي وقت لوزيرى التعليم

أعلن المذيع محمد عبد الرحمن عن تقديم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عرض حول كيفية تغيير صقل وتدريب الطلاب وكيفية تسليمهم من مرحلة التعليم الاساسي للتعليم الجامعي.



وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "كيف نبني المستقبل" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، من المذيع أن يتم إتاحة الوقت الكافي للوزيرين لتقديم وطرح فكرة التعليم الجديدة من خلال الاستعراض، قائلًا: "ادي الوقت للوزيرين لتقديم الاستعراض كامل".



وبدوره مازح الإعلامي محمد عبد الرحمن، الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "الوقت الكافي كبير ياريس هتستحمل"، فهز السيسي رأسه ضاحًكًا بالإيجاب.

