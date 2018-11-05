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رياضة

جروس يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار أمام حرس الحدود

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:57 م
كريستيان جروس مدرب
كريستيان جروس مدرب فريق الزمالك
ملك موسى
حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحذير لاعبيه من الاستهتار بفريق حرس الحدود قبل مباراة الفريقين اليوم.

وطالب جروس من لاعبي الزمالك التعامل بجدية فى لقاء حرس الحدود وعدم الاستهتار بالخصم، مطالبًا اللاعبين بالتعلم من خسارتهم أمام نجوم أف سي كما طالبهم بعدم تكرار هذا الموقف خلال مباراة حرس الحدود.

ويلتقي الفريق الأبيض مع حرس الحدود المقرر له فى السابعة مساء اليوم الاثنين في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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