طارق شوقي: بنك المعرفة ليس حكرا على التابلت فقط.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم من خلال بنك المعرفة والموقع الرسمي للوزارة يقدمون سلسلة من الأفلام القصيرة الخاصة بمراحل التعليم الابتدائي، خاصة في مجال العلوم، لتسهيل توصيل المعلومة إليهم وترسيخها في ذهن الطالب.



وعرض "شوقي" جزءا من فيلم تسجيلي للطلاب، خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" فى فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم.



وأفاد "شوقي" بأنهم قد وضعوا في بنك المعرفة معلومات من مصادر دولية عديدة، مشيرًا إلى أن البنك لن يكون متاحًا للطلاب من خلال التابليت فقط، ولكن من خلال الموقع الرسمي للوزارة.