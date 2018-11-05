مع دخول العقوبات حيز التنفيذ.. بومبيو يتهرب من سؤال حول التزام الهند والصين

أعربت الإدارة الأمريكية عن ثقتها في أن العقوبات، التي تم إعادة فرضها اليوم الاثنين على إيران هي "الأقسى على الإطلاق"، مؤكدة أنها سيكون لها التأثير المقصود لتغيير سلوك النظام الإيراني، رغم تهربها من الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها التزامات ثابتة من الهند والصين لوقف مشتريات النفط تماما من طهران في غضون ستة أشهر.



ووفقًا لصحيفة "فايننشيال اكسبرس"، فقد سُئل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال برنامج حواري على شبكة "فوكس نيوز"، عن التزام الهند والصين بشأن شراء النفط من إيران، لكن بومبيو تهرب ولم يعط إجابة مباشرة حول الهند والصين حيث قال إن الإدارة الأمريكية طلبت من تركيا والعراق وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية خفض مشترياتهم من النفط إلى الصفر في أقرب وقت ممكن.



ويبدو أن الهند والصين اللتين تشتريان أكبر كمية من الخام الإيراني تجاوزتا العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاعي النفط والمالية الإيرانيين. ويعتقد أن العملاقين الآسيويين من بين الدول الثمانية التي حصلت على إعفاءات مؤقتة من العقوبات الإيرانية التي بدأت اليوم الاثنين.



وذكرت فايننشيال اكسبرس، أن الهند، التي تعد ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، مستعدة لتقييد مشترياتها الشهرية إلى 1.25 مليون طن أو 15 مليون طن في السنة (أي ما يعادل 300.000 برميل في اليوم)، بانخفاض من 22.6 مليون طن (452 ​​ألف برميل في اليوم) تم شراؤها في السنة المالية 2017-2018، حسبما أوضحت مصادر في نيودلهي.



وتشمل العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ، قطاعي النفط والبنوك في إيران بحيث يتم إعادة فرض عقوبات على الدول والشركات في أوروبا وآسيا وأي مكان لن يتوقف عن استيراد النفط الإيراني.