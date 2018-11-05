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تعليم

طب طنطا تعقد المؤتمر الـ8 لوحدة أمراض الكلى.. الخميس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
أحمد على
تعقد كلية الطب بجامعة طنطا، المؤتمر السنوى الثامن لوحدة أمراض الكلى بقسم الأمراض الباطنة يومي 8-9 نوفمبر الجاري بالاسكندرية تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، لمناقشة أحدث ما توصل له العلم فيما يخص أمراض الكلى المزمنة وزراعة الكلى وعلاج الالتهاب الكبدى الفيروسي في مرضى القصور الكلوي.

ويستضيف المؤتمر الخبير الدولي الدكتور أحمد شكر أستاذ أمراض الكلى ومدير برنامج زراعة الكلى بجامعة ساسكاتشون بكندا، والدكتور أيمن كمال أستاذ أمراض الكلى بجامعة لانكشير بإنجلترا.

تقام على هامش المؤتمر ورشة عمل يومي 6-7 نوفمبر 2018 بمستشفى جامعة طنطا التعليمي تتضمن تعريف وتدريب شباب الأطباء على إجراء مختلف التداخلات الكلوية بحضور الدكتور أيمن كمال، ونخبة من أساتذة الكلى من مختلف الجامعات المصرية.

ينعقد المؤتمر برعاية الجمعية الدولية لأمراض الكلى (ISN)، والجمعية الاوروبية لامراض وزراعة الكلى، حيث تأتى فعالياته ضمن برنامج الجمعية الدولية للتوأمة بين وحدة أمراض الكلي بكلية طب طنطا ومؤسسة أمراض الكلى بجامعة شيفلد بانجلترا، وقد تم اعتماد ورشة العمل والمؤتمر من الجمعية الامريكية للتعليم الطبي المستمر بواقع 20.5 ساعة معتمدة.

يرأس المؤتمر الدكتور كمال عكاشة رئيس وحدة أمراض الكلى بكلية الطب جامعة طنطا، ومن المقرر أن يشارك بفعالياته الدكتور عمرو زعير القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة طنطا، والدكتور حجازى محمد حجازى رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية، والدكتور محمد هانى حافظ أستاذ أمراض الكلى ورئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الأساتذة والخبراء في مجال أمراض وزراعة الكلى من مختلف الجامعات، والمؤسسات في جمهورية مصر العربية.

وتقدم وحدة أمراض الكلي بطب طنطا 30 منحة لحضور ورشة العمل و100 منحة لحضور المؤتمر حتى يتثنى، لأكبر عدد من الأطباء الاستفادة مما يقدم بالمؤتمر.
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