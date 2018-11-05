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حوادث

ضبط عاطل وربة منزل وبحوزتهما سلاح ناري وهيروين بكفر الشيخ

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:59 م
المضبوطات
المضبوطات
محمود زيدان
تمكنت مباحث مركز بيلا برئاسة الرائد محمد قطاطو، من القبض على عاطل وربة منزل وبحوزتهما سلاح ناري غير مرخص وكمية من مخدر الهيروين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.

وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ح. ا" 23 سنة، عاطل ومقيم دائرة مركز بيلا، وبحوزته، طبنجة بقصد الدفاع و30 جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وألقت المباحث تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، القبض على "و.ع" 35 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة، مركز بيلا، سبق اتهامها في القضيه رقم 14530/ 2010 جنح قسم كفر الشيخ، آداب عامة، وبحوزتها 25 جرامًا لمخدر الهيروين و250 جنيهًا وهاتف.

تم تحريز المضبوطات، تحت إشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وحُرر المحضر 11283 لسنة 2018م، جنايات مركز بيلا.
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