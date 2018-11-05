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رياضة

ميدو مهنئًا المنتخب السعودي: إنجاز أبطال آسيا للشباب مجرد بداية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
هنأ نجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، المنتخب السعودي بمناسبة تتويجه بكأس آسيا للشباب للمرة الثالثة، مشيرًا إلى أن إنجاز ابطال اسيا للشباب هو مجرد بداية.

وغرد ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "مهم جدا ان يفهم هؤلاء اللاعبين بأنهم صنعوا انجازا ولكن عليهم الاستمرار في العمل بجدية وان يكون إنجاز ابطال اسيا للشباب هو مجرد البداية.. #شباب_السعوديه_ابطال_اسيا_2018".

وكان قد توج المنتخب السعودي بكأس آسيا للشباب للمرة الثالثة في تاريخه أمس الأحد، والثانية عبر بوابة المنتخب الكوري الجنوبي، عقب تغلبه عليه 2 / 1 في نهائي كأس آسيا تحت 19 سنة باندونيسيا 2018، حيث سجل الهدفين، تركي العمار (2)، وخالد الغنام (22).


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