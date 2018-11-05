تأجيل معارضة المطربة بوسي على حكم حبسها في قضية شيكات بدون رصيد

أجلت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، المعارضة الاستئنافية المقدمة من المطربة بوسي على حبسها بقضية "شيكات بدون رصيد" لجلسة 12 نوفمبر الجاري، لتقديم المستندات.



كانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، قضت في وقت سابق بحبس بوسي 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من مطلقها.