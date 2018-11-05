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القومي للترجمة يصدر النسخة العربية من كتاب الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:57 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن المركز القومى للترجمة النسخة العربية من كتاب "الأخلاقيات البيولوجية الاسلامية: مشكلات واّفاق"، من تأليف داريوش أتيجتكى، ومن ترجمة لبنى الريدي.

يقدم هذا الكتاب تحليلا نقديا للجدل الدائر فى البلدان الإسلامية نتيجة استخدام التكنولوجيات الطبية الجديدة مثل الاستنساخ وزرع الأعضاء والتخصيب في المختبر.

يتناول هذا التحليل مستويات عدة دينية وقانونية وسياسية، حيث يقارن مواقف السلطات الدينية المعاصرة والتقليدية، والقوانين السارية فى البلدان الاسلامية، ومواقف وسلوك السكان والأسر والأفراد، وكذلك لوائح الجمعيات الطبية ولجان أخلاقيات البيولوجيا.

ويلاحظ الكاتب وجود ثروة عظيمة من الأفكار، والمواقف والتيارات الفرعية في الأخلاقيات البيولوجية الاسلامية، وهو يعتقد أن هذه الثروة لا تعرقل، لكنها على النقيض نتحفز، لأن جذورها ممتدة فى المصادر المقدسة حتى وإن كانت القضايا محل النقاش تتعلق بالأخلاق.

بحسب المؤلف، فاننا نواجه الآن إشكالية تتعلق بما الذى يجب عمله عندما تكون مصادر الشريعة بتفسيراتها الفقهية التى صيغت قبل القرن الحادى عشر لا تعبر عن نفسها أو لا تعبر عن نفسها بوضوح، فى المواقف الجديدة الناجمة عن التغيرات التاريخية والاجتماعية المستمرة عبر القرون، فهنا تلجأ جماعة المؤمنين فى هذه المناسبات –وهى كثيرة- الى أساتذة الشريعة "مفتون، فقهاء، علماء" الذين يصدرون الفتاوى شارحين من خلالها لأوامر والقواعد المتضمنة فى المصادر، مبينين كيفية التصرف فى الحالة موضوع البحث، مستخدمين فى ذلك طرائق القياس والاجتهاد.

وعلى مدار 646 و13 فصلا، يناقش الكتاب مقومات الأخلاقيات البيولوجية الاسلامية، وتتناول الرؤية الاسلامية لمنع الحمل وتحديد النسل، الاجهاض، الإنجاب بمساعدة طبية، تطور زرع الأعضاء المبادئ الأخلاقية والشرعية، إراء فى علم الوراثة مثل الاستنساخ البشرى وابحاث الخلايا الجذعية وإجهاض الاجنة المعاقة، نهاية الحياه بعد مرض عضال، وغيرها من الاشكاليات المختلفة.

المؤلف، داريوش أتيجتكى، شغل لعدة سنوات منصب أستاذ الأخلاقيات الإسلامية فى جامعة نابولى الثانية وعدد من الجامعات الايطالية الأخرى، وهو فى الوقت الحاضر استاذ الاخلاقيات البيولوجية الاسلامية فى كلية اللاهوت الاسلامى بجامعة لوغانو بسويسرا، وله عدد من المقالات والأبحاث حول الاخلاقيات البيولوجية الاسلامية ومقارنة الشريعة اليهودية والكنسية والاسلامية.

مترجمة الكتاب لبنى الريدى، لها عدد كبير من الأعمال نذكر منها: "عن العلم"، "نظرية الببغاء"، "تحول السلطة"، "ضحايا العولمة"، "النظرية السياسية"، و"الانسان الأول".
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