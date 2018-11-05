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حوادث

كشف ملابسات مقتل شابين في اطلاق نار على مقهى بكرداسة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:46 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل شابين في إطلاق وابل من الأعيرة النارية علي مقهى بكرداسة، حيث تبين أن خلافات مالية بين المتهم وأحد القتيلين وراء الجريمة.

تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من العميد خالد كامل مأمور مركز كرداسة بدوي إطلاق أعيرة نارية بقرية المعتمدية ومقتل شاب وإصابة آخر، انتقلت علي الفور قوة امنية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة وتم السيطرة علي المشاجرة ونقل القتيل والمصاب الي المستشفي.

اشارت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث ان مشادة كلامية نشبت بين ميكانيكي ونجل صاحب مقهي بالمعتمدية بسبب خلافات ومعاملات مالية بينهما وفض رواد المقهي الاشتباك بينهما.
اضافت التحريات برئاسة العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع اكتوبر ان الميكانيكي انصرف وعاد بعد قرابة 45 دقيقة برفقة اخر يستقلان دراجة بخارية ويحمل سلاحا اليا وأطلق النيران بشكل عشوائي تجاه المقهي ما اسفر عن مقتل نجل مالكها الذي تشاجر معه بطلقة في الرقبة واصيب عامل بمخزن انابيب مجاور للمقهي بطلق ناري بالبطن من الجهة اليسري وتم نقله لمستشفي قصر العيني وفر المتهم هاربا.

وتبين ان المصاب اجريت جراحة له وتم استخراج المقذوف من جسده الا انه فارق الحياة متاثرا باصابته، حددت الاجهزة الامنية هوية المتهمين وتم اعداد عدة اكمنة لضبطهما بعد استئذان النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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