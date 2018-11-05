وزيرة الثقافة: الثقافة والفنون أحد أهم المؤثرات الإيجابية للدولة الشاملة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الثقافة والفنون "قوة مصر الناعمة" أحد أهم المؤثرات الإيجابية للدولة الشاملة وتسهم بجدية في تشكيل وعي الشباب كما كانت على مدار التاريخ من أهم دعائم تماسك المجتمع.



جاء ذلك في كلمة الوزيرة، اليوم الاثنين، أمام جلسة "القوى الناعمة في مواجهة التطرف الفكري" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت وزيرة الثقافة، أن الأعمال الإرهابية لاتصدر عن متذوق للثقافة والفن، لافتة إلى أن وزارة الثقافة تبنت استراتيجية تهدف إلى بناء الإنسان وتلبية الاحتياجات الفكرية والفنية للشباب من خلال تقديم ورش عمل متنوعة وندوات أدبية وعروض فنية ومسرحية تساعد على أعمال العقل وتخاطب الوجدان وتهدف أيضا إلى الدفع بالمواهب الواعدة للمشاركة في كافة المشروعات الثقافية والفنية المقدمة.



وأوضحت "عبدالدايم"، أن أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة المكثفة حاليا تسعى للخروج من دائرة مركزية القاهرة، وذلك عن طريق تفعيل مشروعات تدعم المواهب في شتى الأقاليم المصرية منها مشروع "ابدأ حلمك"، الذي يساعد على اكتشاف جيل جديد من المسرحيين في مختلف المحافظات.



ونوهت بخطة الوزارة في إنشاء مراكز تنمية المواهب بمختلف ربوع مصر لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال والشباب في ألوان فنية منها العزف والباليه والغناء إلى جانب الخطوات الجادة الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية بالوصول إلى كافة شرائح المجتمع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

