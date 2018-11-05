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اقتصاد

خبير اقتصادى: تقدم مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال تأكيد على نجاح خطوات الإصلاح

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
آية الجارحى
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن تقدم 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى يؤكد نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة بما فيها القرارات الخاصة بتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار، والفرص التى يتم توفيرها من خلال المشروعات القومية المختلفة، فضلا عن التنافسية الكبيرة التى تحظى بها العديد من القطاعات.

وأكد "مصطفى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن ما تضمنه تقرير مؤسسة التمويل الدولية استند على خطوات وإنجازات تم تحقيقها على أرض الواقع وتمس الاقتصاد والاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام والتسهيلات التى تقدمها الحكومة لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وأوضح أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية وإمكانيات استثمارية عالية، لافتا إلى أنه تم اختيار مصر فى وقت سابق نموذجا للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، وهذا لم يأت من فراغ وسيجعل مصر محط أنظار الكثير من العالم كما كانت من قبل.

وكان البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية قد أعلنا أن مصر تقدمت 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business الصادر تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح»، لتقفز من المركز 128 إلى 120.

ورصد التقرير قيام القاهرة بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى خمسة مجالات، معتبرًا أن هذا أكبر عدد من الإصلاحات التى نفذت فى عام واحد، خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد يُنفَّذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.

وذكر التقرير أن مصر نجحت فى زيادة حماية صغار المستثمرين عبر تعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وسهَّلت تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن القاهرة حققت أعلى ارتفاع فى ترتيبها بمؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من 90 العام الماضى، وتحسن ترتيبها بمؤشر تسوية حالات الإعسار 14 مركزًا، لتقفز إلى المركز 101 بدلًا من الـ 115.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن مصر تقدمت أيضًا فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، لتصل إلى المركز 72 بدلًا من 81، وارتفع ترتيبها فى مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 بدلًا من 167، بزيادة مقدارها 8 مراكز.


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